Coronavirus: in Sardegna un’app per sorvegliare malati e persone in quarantena

“Stiamo sviluppando una App per avere in Sardegna un sistema di controllo e monitoraggio della diffusione del coronavirus simile a quello della Corea del Sud”.

Lo ha annunciato in serata il presidente della Regione Christian Solinas.

“La App servirà a tracciare tutti quelli che sono positivi asintomatici e tutti colto che sono arrivati e che devono affrontare 14 giorni di quarantena”, ha spiegato il presidente della Regione. Si tratta di circa 13.000 persone che sono giunte in Sardegna negli ultimi giorni. Di fatto per i circa 13.400 che si erano registrati nei primo giorni dell’emergenza – quelli delle seconde case – stanno per scadere i 14 giorni entro i quali si manifesta il contagio. Questi non dovrebbero creare problemi. I controlli riguarderanno soprattutto chi è giunto dopo nell’isola, tra cui molti studenti che stavano all’estero.

“Il modello che intendiamo seguire”, ha sottolineato il presidente Solinas, “prevede una campionatura a tappeto con tamponi e test a partire dalle strutture sanitarie e poi a diffusione sempre maggiore, l’isolamento fiduciario non più nei domicili ma in strutture apposite, come alberghi o ospedali in disuso, e infine tracciamento attraverso app e georeferenziazione degli spostamenti e dei contatti”.(AGI)

