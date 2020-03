Coronavirus, “può rientrare in Sardegna, anzi no”: minorenne cagliaritana bloccata a Roma

“Può rientrare in Sardegna. Anzi no”. E’ una minorenne cagliaritana rischia di rimanere bloccata a Roma. Lei si chiama R.T., ed è una 17enne cagliaritana che vive in Scozia per motivi di studio. La famiglia le ha chiesto di rientrare perché la scuola ha chiuso e così la ragazza ieri notte ha preso un bus da Edimburgo, diretto a Londra, a causa delle molteplici cancellazioni dei precedenti voli, e su suggerimento della Farnesina che diceva “Spostatevi a Londra, sarà più facile rientrare”. Mentre era sul bus per riceve l’autorizzazione al rientro da parte della Regione: può tornare in Sardegna per “L’imbarco per il rientro è previsto stasera alle oresul volo AlitaliaMa stamattina alle 14,20 la ragazza prende il volo Londra-Roma. E all’atterraggio nella Capitale la sorpresa: riceve una seconda mail, col diniego a rientrare (“la richiesta non è stata approvata”). E in aeroporto le consegnano un modulo nel quale le scrivono che il rientro al proprio domicilio è un’opzione non più percorribile. La ragazza ha 17 anni, è in viaggio dalle 21 di ieri sera. E rischia di passare la notte a Roma da sola. Preoccupatissimi i familiari.

Fonte: Casteddu On Line