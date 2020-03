Aerei Sardegna-Penisola,via a biglietti

(ANSA) - CAGLIARI, 23 MAR - E' stata firmata la proroga dei contratti con Alitalia che garantiscono dal 17 aprile la vendita dei biglietti in continuità territoriale sulle rotte Cagliari-Roma, Cagliari-Milano, Alghero-Roma e Alghero-Milano. Lo fa sapere in una nota il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. Dopo l'attivazione della procedura di emergenza sullo scalo di Olbia, gli uffici dell'assessorato regionale dei Trasporti hanno aggiudicato l'assegnazione delle rotte ad Alitalia che potrà quindi, dalla stessa data, aprire alle vendite i biglietti sulle rotte Olbia-Roma e Olbia-Milano. "Anche nell'attuale emergenza abbiamo lavorato per assicurare ai sardi il diritto alla mobilità non appena la situazione tornerà alla normalità", commenta il governatore.

Fonte: Ansa

