Emergenza coronavirus: Cgil, Cisl e Uil chiedono la nomina di un commissario in Sardegna

La nomina di un commissario che gestisca in Sardegna l’emergenza coronavirus è stata chiesta dai sindacati regionali Cgil, Cisl e Uil. L’istanza è stata giustificata con “le gravi e numerose falle riscontrate nella catena di comando”.

I segretari di Cgil, Cisl e Uil della Sardegna hanno chiesto, inoltre, al prefetto di Cagliari, Bruno Corda, di attivare un’unità di pronto intervento che coordini la vigilanza sul rispetto delle norme di salute e sicurezza previste per l’emergenza Covid19, cui segnalare le situazioni di rischio. Michele Carrus, Gavino Carta e Francesca Ticca, che hanno partecipato stamane a una riunione in videoconferenza, hanno sollecitato una mappatura delle attività aperte e il controllo a tappeto per verificare se le norme sono rispettate, in modo da far scattare la fermata immediato in caso di violazioni.

Nel mirino dei sindacati ci sono, in particolare, le aree industriali i call center, mense, supermercati, servizi, logistica e trasporti. “Nulla viene prima della salute dei lavoratori e dei cittadini”, hanno ribadito Cgil, Cisl e Uil, pronti a mobilitazioni e scioperi se emergeranno situazioni di rischio.

Sul fronte sanitario i sindacati hanno raccomandato una netta inversione di rotta: sorveglianza attiva, applicazione dei protocolli, reperimento di tutti i dispositivi di sicurezza anche prevedendone la produzione in Sardegna, lo screening di tutti gli operatori e la separazione dei diversi soggetti tra positivi, sospetti positivi, sintomatici anche lievi, possibili contagiati.

Lunedì, 23 marzo 2020

