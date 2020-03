Stop spostamenti in città metropolitana

Nessuna eccezione negli spostamenti tra Comune e Comune per la città metropolitana di Cagliari. "La norma parla specificamente dei Comuni, disponendo che è fatto divieto lo spostamento in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente ci si trova, salvo i casi specificati", ribadiscono all'ANSA dalla Prefettura. In pratica l'Area metropolitana del capoluogo sardo non viene considerata come un unicum ma divisa per singoli Comuni, quindi compresa nelle nuove limitazioni contenute nell'ultimo Cpdm.