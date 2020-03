Coronavirus: Al Bano ai sardi, restiamo a casa ce la faremo

Dopo Nicola di Bari anche Al Bano invia un video messaggio ai sardi per convincerli a rispettare le norme contro la diffusione del contagio da coronavirus. "Restiamo a casa", scandisce il cantante, icona dell'Italia nel mondo, da Cellino San Marco, la sua tenuta in Puglia. Attraverso il musicista e professore cagliaritano Lucio Tunis, di cui è stato ospite a Cagliari nel 2010 in un memorabile concerto al Palazzetto dello sport, Al Bano ha deciso di rivolgersi direttamente alla "comunità sarda per uno scambio di vedute tra esseri umani".

"Io - dice - mi trovo a casa semplicemente perché ho capito che o teniamo fuori casa il virus o dovremo fare i conti con quel maledetto virus che di danni ne sta facendo in tutte le parti del mondo". Di qui l'esortazione: "Stiamocene a casa, riscopriamo le gioie che molto spesso non curiamo in profondità. Adesso abbiamo il tempo, salviamoci da questo incubo chiamato Coronavirus". Usa toni pacati la star internazionale che con il suo talento ha conquistato diverse generazioni e recentemente è stato super ospite con Romina Power a Sanremo. La sua è una esortazione a resistere: "Ce la faremo? - si chiede - io dico di sì".