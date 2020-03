Emergenza coronavirus: “Controllo del tampone a tutto il personale sanitario”

La Federazione Sindacati Indipendenti Usae, visto l’aggravarsi delle positività sempre più in capo ai professionisti sanitari, medici, infermieri e oss in tutta Sardegna, con una lettera indirizzata al presidente della regione, Christian Solinas, all’assessore alla Sanità, Mario Nieddu, al commissario straordinario ATS, Carlo Steri e ai direttori Aou e Aub di Sassari e Cagliari, chiede che tutto il personale del Servizio Sanitario Regionale venga sottoposto al controllo del tampone, per verificare eventuale riscontro dell’infezione da covid-19.

“Considerato che all’interno delle strutture sanitarie, oramai non è più possibile differenziare chi è stato esposto da chi no”, si legge in una nota firmata dalla segretaria regionale, Beatrice Mura, “il personale tutto potrebbe diventare loro stessi fonte di infezione, correndo il rischio, di svolgere una involontaria funzione di diffusori del contagio, dentro le strutture e dentro il proprio nucleo familiare”.

“Chiediamo protocolli operativi e urgenti atti a contrastare il fenomeno negativo che sta avanzando pericolosamente e colpendo interi servizi”, si legge ancora nella nota. “Medesime precauzioni devono essere riservate anche al personale che opera dietro le quinte, e svolgono lavori essenziali per l’efficienza dei servizi: servizio di guardiania importante per il primo filtro di chi accede ai servizi ), servizio delle pulizie (di vitale importanza per la sanificazione degli ambienti),operatori tecnici, autisti, ausiliari, personale amministrativo vario, per il quale non è possibile attivare il lavoro abile”.

“Chiediamo, che venga predisposto un piano emergenza di sanificazione, di tutti gli ambiti sanitari delle Aziende, tale da consentire al personale di lavorare in sicurezza e con più tranquillità”, si legge ancora nella nota, “prevedendo più ore a disposizione per la pulizia degli ambienti da parte delle cooperative, e con protocolli più rigidi di misure di prevenzione e pulizia dei locali e suppellettili, in relazione alla emergenza in atto”.

“Chiediamo inoltre, che per il personale positivo a Covid-19 e venga messo in quarantena, la Regione metta a disposizione dei locali ,da poter consentire la permanenza domiciliare, in modo da non esporre al contagio i familiari”, recita ancora la nota del Fsi-usae, “inoltre che possa essere data la possibilità al personale che opera nei reparti di emergenza esposti ad alto rischio, di poter soggiornare eventualmente in locali messi a disposizione del personale sanitario, che per molti il domicilio è lontano, qualora venga effettuato straordinario e l’orario venga protratto”.

“Visto la grave carenza dei DPI in tutto l’ambito sanitario”, si legge ancora nella nota, “chiediamo, venga presa in considerazione, la possibilità di poter rimborsare sotto rendicontazione, oppure sotto un rimborso forfettario, i dipendenti che per spirito di dovere e abnegazione hanno cercato in tutti i modi di recuperare le mascherine tramite i canali internet, assolvendo a tutto con professionalità”.

“In un momento delicato come questo, risulta di vitale importanza per il dipendente sentirsi tutelato ed apprezzato dal datore di lavoro”, recita in chiusura la nota, “vi chiediamo seriamente la disponibilità verso azioni meritevoli in queste direzioni”.

