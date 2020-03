“Cagliari, nei casi di violenze durante il Coronavirus la Procura allontani dalla casa il maltrattante”

L’attuale emergenza che stiamo vivendo, dovuta al contagio da coronavirus, non può e non deve farci dimenticare le persone più fragili, più deboli della nostra società. È infatti importante evidenziare che l’isolamento e la convivenza forzata possono comportare per le donne e i loro figli il rischio di una maggiore esposizione alla violenza domestica e assistita, nonché un deterrente alla denuncia della situazione per il timore di essere scoperte dal maltrattante. Tale rischio è stato evidenziato anche da alcune ONG cinesi specializzate sul tema: è stato sottolineato come le restrizioni in corso, implicando una prolungata condivisione degli spazi con il maltrattante, rischiano di determinare non solo un aumento del numero di episodi di violenza, ma anche un loro aggravamento. E non dimentichiamo anche che vivere in un contesto di violenza domestica mina, indubbiamente, la vita dei bambini presenti in casa, incidendo nel loro benessere psicologico e nella loro crescita. Sarebbe auspicabile che come accade a Trento, anche la Procura di Cagliari, agisca allontanando il maltrattante. Sarebbe un’azione concreta a tutela di donne e bambini che non sarebbero in questo modo costretti ad esporsi ad un ulteriore rischio di Covid 19. Per tutte queste preoccupazioni sopra elencate, in quanto Presidente della Commissione Pari Opportunità, mi preme far presente a tutte le donne che si trovano i in tali situazioni di rischio che possono uscire da queste pericolose e violente situazioni chiamando: • il numero nazionale dei centri antiviolenza tel. 1522 • il Centro Antiviolenza Donna Ceteris tel. 070 492400 • il centro Antiviolenza Donne al Traguardo tel. 070 2080137 Stefania Loi#NOviolenzasulledonne #NONlasciamolesole

Fonte: Casteddu On Line