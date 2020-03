Cagliari piange Olindo Frau, il re dei restauratori di mobili morto nel rogo fatale a Pirri

Un dramma nel dramma. L’86enne morto nel rogo, partito dalla cucina, scoppiato all’alba in un appartamento di via Tolo, a Pirri, era Olindo Frau. Quando sono arrivati, i Vigili del Fuoco l’hanno trovato privo di sensi, forse sopraffatto dal tanto fumo che si era sprigionato. Frau, nato il cinque marzo 1934, è stato il “re” dei restauratori di mobili a Cagliari. Una vita interamente dedicata all’arte dell’intarsiatura, della dorazione e della riparazione, da sempre nella sua famosa bottega in via del Collegio alla Marina. Chi è entrato lì, negli anni, ha potuto immergersi in un ambiente quasi d’altri tempi: una bottega strapiena di attrezzi, dove quasi non c’era spazio per camminare. Olindo Frau è stato tra i primi a fare del restauro dei mobili un vero e proprio lavoro. Molto conosciuto e apprezzato non solo nel rione portuale cagliaritano, ma anche in tutta la città.

Sposato, due figlie, il suo cuore ha purtroppo cessato di battere a causa di un rogo partito accidentalmente nella sua abitazione. Salva, per fortuna, la moglie, che ha subito dato l’allarme.

