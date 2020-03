Coronavirus, il sindaco Truzzu: “La spesa fatela una volta alla settimana. E non andate “in cambarara” coi nonni”

La spesa una volta alla settimana. E solo una persona, meglio se la stessa. Sono le istruzioni del primo cittadino di Cagliari Paolo Truzzu che in un video ha spiegato ai cittadini le modalità degli acquisti dei generi alimentari in questi giorni di emergenza coronavirus. «Non si vada 5 volte al giorno al market», spiega il sindaco, «meglio andare una volta, o due, ogni settimana e riempire il carrello. Indossate la mascherina, ma soprattutto non andate “in cambarara”, come si dice a Cagliari. Non c’è la necessità di portarsi dietro i nonni o i figli. Vada una sola persona, meglio se sempre la stessa, perché questo aiuta a ridurre il rischio di contagio. Altra cosa importante», aggiunge, «chi frequenta i mercati deve tenere le distanze. Abbiate rispetto di chi ci lavora, tenete un metro di distanza. Non fateci prendere provvedimenti restrittivi. Rispettate le regole e ricordate che meno usciamo prima ne usciamo».

Fonte: Casteddu On Line