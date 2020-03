Fragilità da coronavirus, un numero verde per ascolto e supporto psicologico

Un sostegno psicologico per tutti coloro che ne hanno necessità, in un momento complicato come quello che stiamo vivendo. Anche per evitare che una comunicazione complessivamente confusa possa determinare, soprattutto nelle persone più fragili, la sensazione di essere state abbandonate.

Per far fronte a questo problema, l’ATS Sardegna ha messo a disposizione da oggi un servizio gratuito di ascolto e supporto centrato sull’emergenza coronavirus. Il servizio coordina la rete costituita dai Centri di Salute mentale, dal Servizio di Psicologia e Benessere organizzativo, dai Servizi per le Dipendenze e dai Servizi di Neuropsichiatria infantile.

Il numero verde 800 630 622, attivato presso il Dipartimento di Salute mentale – Zona Sud, risponde dal lunedì al venerdì, fra le 9 e le 19.

Lunedì, 23 marzo 2020

