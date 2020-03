Coronavirus, è morto un sacerdote di Nuoro: addio don Muggianu, grandissimo cordoglio in tutta la Sardegna. Aveva 84 anni. Il messaggio nel sito della Diocesi di Nuoro. “Affidiamo alla misericordia di Cristo Buon Pastore e alla preghiera della Chiesa la vita e il ministero sacerdotale di Don Pietro Muggianu, nato a Orgosolo il 27 agosto 1936, ordinato presbitero il 9 luglio 1961, canonico onorario del Capitolo della Cattedrale, deceduto oggi a Sassari, dove era stato ricoverato da qualche giorno.

Il Vescovo Antonello, i vescovi emeriti Mosè e Pietro e tutto il presbiterio diocesano esprimono tutto il loro cordoglio, ricordandolo con affetto e nella preghiera come un sacerdote gioioso e fraterno e manifestano la loro vicinanza ai familiari, alle comunità parrocchiali che l’hanno apprezzato nel suo ministero, agli amici e conoscenti.

A causa delle disposizioni in atto, non saranno celebrate le esequie, ma un momento di preghiera strettamente privato. A emergenza superata sarà celebrata la S. Messa di suffragio”.

E anche il sindaco di Nuoro Andrea Soddu esprime tutto il suo dispiacere: “La notizia della scomparsa di don Pietro Muggianu mi ha scosso profondamente e penso di interpretare lo stato d’animo di tutta la comunità.. Il sindaco: ” Lo conoscevo da tanto tempo e porterò sempre con me il ricordo di una persona buona, affabile, che infondeva serenità, e quello di un uomo di grande cultura. Chi ha avuto modo di frequentarlo, penso ai giovani e ai suoi studenti, non poteva che sentirlo come un padre di famiglia aggiuntivo, sempre pronto a dare buoni consigli.

Personalmente, l’amministrazione e tutta la comunità, ci stringiamo con affetto ai familiari, al vescovo e a tutta la diocesi nuorese».

L'articolo Coronavirus, è morto un sacerdote di Nuoro: addio don Muggianu, grandissimo cordoglio in tutta la Sardegna proviene da Casteddu On line.