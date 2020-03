Ordinanza del Ministero della salute: non si può uscire dal proprio comune

Ci si può spostare solo per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”

I trasferimenti e gli spostamenti tra comuni diversi sono vietati.

Lo stabilisce un’ordinanza del Ministro della Salute che di concerto con il Ministro dell’Interno ha adottato ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da coronavirus sull’intero territorio nazionale.

La notizia è stata resa nota nel pomeriggio dal Comune di Oristano.

L’ordinanza che entra in vigore da oggi dispone che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

Già nei giorni scorsi erano state poste limitazioni agli spostamenti tra comuni, che ora diventano ancora più stringenti.

Domenica, 22 marzo 2020

LinkOristano.it