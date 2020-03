Da dieci giorni, come ci chiedono gli esperti e ci impongono le

regole, sto a casa per non incontrare ” Coronavirus “. C’è tanto fare

anche a casa, non solo a cucinare e a farsi la barba. Si legge, si

telefona, si scrive.

Come faccio io in questo momento, anche per inviare un ” pezzo “, cioè

un articolo agli amici di Castedduonline, che lo pubblicano per

condividere con i nostri lettori problemi e passioni. Come quelle, per

esempio, del giardinaggio sui propri balconi, come faccio io da

sempre, non solo in tempo di ” coronavirus”. Quella che vedete è una

bella ” Clivia “, già in fiore, come altri due esemplari che ho in un

altro balcone.

La curava mia moglie Pina, che non c’è più da oltre

dieci anni, che trascorreva le giornate a casa accudendo alla famiglia

e a me che avevo allora tanti impegni di carattere politico,

amministrativo e culturale. Ora sono solo, continuo nei miei impegni e

curo con ” cura ” i fiori di Pina sui balconi del nostro appartamento

nel centro di Cagliari. Con le Clivie, ci sono due alte ” Dracene”,

due ” Hibiscus” compositi, la ” Sansevieria”, la ” “Crassula”, per

citarne alcune e tante erbe aromatiche : il rosmarino, la salvia, il

timo, la mentuccia, il peperoncino, l’equiseto o coda cavallina, erbe

che uso regolarmente per fare i miei sughi e i miei brodini. Così

trascorro i giorni, tra il computer, un articolo da scrivere o da

leggere, una telefonata che va o che viene e distraendomi

affacciandomi nei due balconi ed a …. curare con amore le piante, i

fiori, le erbe aromatiche che la natura ci offre anche per lenire le

nostre preoccupazioni.

Marcello Roberto Marchi

L'articolo “Da dieci giorni a casa per non incontrare Coronavirus: quanto mi manca mia moglie Pina, qui con i fiori che lei coltivava” proviene da Casteddu On line.