Clinicamente guariti i primi due oristanesi contagiati dal coronavirus

Clinicamente guariti i primi due contagiati dal coronavirus in provincia di Oristano

Si tratta della coppia che risiede in città

Sono da considerare clinicamente guariti i primi due pazienti contagiati dal coronavirus in provincia di Oristano. La buona notizia è confermata dai familiari della coppia che aveva contratto la malattia covid-19 e che risiede in città.

Si tratta dell’uomo che aveva avvertito i sintomi della malattia al rientro da un viaggio a Milano, era stato ricoverato a Sassari e poi rientrato a casa la scorsa settimana, dove già era anche la moglie, anche lei contagiata dal coronavirus e per la quale si era reso necessario un più breve ricovero in una struttura ospedaliera.

I due pazienti non sono, comunque, guariti del tutto. Stanno ancora seguendo le terapie in regime di isolamento stretto nella loro abitazione.

La notizia potrebbe chiarire la discrasia emersa con la diffusione dei dati relativi all’epidemia in Sardegna, da parte dell’unità di crisi istituita in Regione che, ancora all’ultimo rilevamento aggiornato nella serata di ieri, indicava in provincia di Oristano quattro malati di coronavirus, a fronte dei sei conteggiati in totale dall’inizio dell’epidemia e per i quali si sono avuti riscontri ufficiali.

L’unità di crisi, infatti, sta cominciando ad indicare anche i casi di guarigione, ma non specifica questi casi a quale provincia possano essere attribuiti.

LA SCHEDA (da Wired.it)

Il paziente “clinicamente guarito”

Ci sono due diverse definizioni tecniche, definite in un documento del Consiglio superiore di sanità, nonché riportate dall’Istituto superiore di sanità: quella di “paziente clinicamente guarito” e quella di “paziente guarito”.

Un malato che ha avuto il Covid-19 si definisce “clinicamente guarito” se, dopo aver manifestato i sintomi associati all’infezione da Sars-CoV-2, diventa asintomatico e le manifestazioni cliniche si sono risolte. L’infezione da Sars-CoV-2 deve essere stata documentata tramite il test virologico in laboratorio. In pratica si parla di chi smette di avere sintomi dopo averli manifestati in maniera più o meno grave – si va da febbre, tosse e affanno, nei casi lievi o medi a polmonite e insufficienza respiratoria in quelli gravi. Pur essendo clinicamente guarito, dunque asintomatico, il paziente può però ancora presentare un test positivo al Sars-CoV-2.

Il paziente “guarito”

Diverso è il caso del “paziente guarito”, che non lo è solo dal punto di vista clinico, ma anche virologico. In questo caso, infatti, la persona, oltre a non avere più i sintomi della Covid-19, deve essere risultata negativa a due test per il coronavirus Sars-CoV-2, svolti consecutivamente, a distanza di 24 ore uno dall’altro. Le autorità sanitarie, inoltre, consigliano di ripetere il test sul paziente, sia asintomatico sia in presenza di sintomi, non prima di sette giorni dal primo riscontro risultato positivo.

Domenica, 22 marzo 2020

