Coronavirus, dalle farmacie ai tabaccai: ecco tutte le attività che restano aperte

In attesa che venga pubblicato oggi il nuovo dpcm con l’ulteriore stretta per far fronte all’emergenza coronavirus annunciato ieri sera dal premier Giuseppe Conte ci sono già anticipazioni provvisorie delle attività che da domani lunedì 23 marzo fino al 3 aprile saranno chiuse e di quelle invece che continueranno a restare in funzione.

Chiuderanno tutte le attività produttive considerate non essenziali. Quindi resteranno in funzione le aziende collegate alle filiere alimentare, dei trasporti, del settore sanitario o biomedicale. Aperte quindi le aziende alimentari (bevande comprese), la filiera agroalimentare, la pesca e quella zootecnica necessarie per gli approvigionamenti. Continueranno a funzionare regolarmente i supermercati e i negozi di generi alimentari. Ovviamente farmacie e parafarmacie. Resteranno aperte anche le tabaccherie, le edicole così come funzioneranno i servizi di informazione. Per quanto riguarda l‘industria tessile funzionerà regolarmente solo quella legata gli indumenti di lavoro. Resteranno aperte anche le imprese produttrici di gomma, materie plastiche e prodotti chimici. Non sarà interrotta nemmeno la produzione di carta e in funzione resteranno pure le raffinerie di petrolio indispensabili per garantire il funzionamento dei trasporti esclusi dalla stretta.

