A Cabras regole severe contro il coronavirus: mascherina obbligatoria nei locali pubblici

Dopo il caso di coronaviruus registrato ieri il sindaco di Cabras Andrea Abis ha adottato un’ordinanza che contiene diverse prescrizioni per evitare il contagio dal virus. La prima prescrizione pèrevede l’adozione della mascherina da tutti coloro che entrano in luogo pubblico. I residenti di Cabras potranno andare a fare la spesa solo due volte alla settimana e massimo due persone. Dovrà essere compilata una vera e propria scheda che segnerò nei negozi l’appuntamento con gli acquisti, per controllare.

Nei negozi obbligatoriamente dovranno essere indossati i guanti che l’esercente dovrà metter a disposizione.

L’ordinanza preved, inoltre, passeggiate da soli o col cane di una durata massima di 15 minuti ed entro duecento metri da casa. Prevista poi la chiusura del cimitero, l’accesso all’ecocentro su appuntamento e l’igineizzazione di tutti i dispositivi automatici, come i bancomat.

Domani i negozi resteranno chiusi.

Il sindaco ha chiesto la collaborazione degli abitanti, perche segnalino se sono entrati in contatto con persone risultate positive al virus e ciò per assicurare una mappatura che consenta di mettere in atto subito azioni di argine al contagio.

