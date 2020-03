Settimo, buone notizie sul virus: “Due persone contagiate, ma stanno bene e sono esclusi possibili contagi”. La comunicazione di oggi del sindaco di Settimo: “”Buonasera cari concittadini, ho da comunicarvi una cosa molto importante. Come sapete, ieri mattina- 20 marzo- vi ho informato del fatto che, in maniera ufficiosa, in quanto nessuna comunicazione ufficiale è mai pervenuta al Protocollo del Comune di Settimo da parte delle autorità competenti, abbiamo avuto notizia che nel nostro territorio l’autorità sanitaria aveva accertato dei casi di positività al coronavirus.

Nella giornata di oggi, attraverso informazioni personali, ho avuto la possibilità di parlare con entrambe queste persone risultate positive.

Le notizie che devo darvi sono BUONE in quanto una delle due persone risultate positive, dopo un periodo di ricovero ospedaliero è stata dimessa dalla struttura, in quanto immunizzata, guarita e non ha più la possibilità di contagiare altre persone.

L’altra persona invece è rimasta in quarantena obbligatoria nella propria abitazione,isolata da chiunque, seguita e monitorata costantemente da personale sanitario. È in fase di rapida guarigione.

In entrambi questi casi l’autorità sanitaria ha ricostruito minuziosamente la rete di familiari e conoscenti con cui i casi positivi erano entrati in contatto. Ovviamente tutti coloro che sono entrati in contatto con queste persone sono stati monitorati quotidianamente e nessuno di loro ha presentato sintomi riconducibili al coronavirus.

Essendo trascorsi ormai oltre 15 giorni da quando i casi positivi hanno avuto contatti con altre persone, è quindi da ESCLUDERE la possibilità che attraverso questi contatti siano state contagiate altre persone.

Sperando di avervi rasserenati e tranquillizzati il più possibile , ribadisco la necessità di rispettare la privacy degli interessati e di continuare a rispettare la disposizione di RESTARE A CASA il più possibile, limitando le uscite alle esigenze indispensabili.

Fonte: Casteddu On Line