Coronavirus: morti 2 pazienti a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 21 MAR - Due anziani pazienti positivi al Covid-19 e ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'Aou di Sassari sono morti questa mattina. Erano affetti anche da altre patologie. Oltre al primato in Sardegna per numero di casi positivi, con 216 contagi su 293 accertati nell'isola sino a ieri, Sassari detiene anche il triste primato dei decessi: quattro, tre dei quali solo oggi. A Sassari i due morti in ospedale si aggiungono all'anziano ospite deceduto a Casa Serena, il centro residenziale per anziani gestito dal Comune di Sassari, di cui ha dato notizia questa mattina il sindaco Nanni Campus. L'altro decesso risale a domenica scorsa, quando ha cessato di vivere l'81enne che qualche giorno prima era stato trasferito da Cardiologia a Malattie infettive.

Fonte: Ansa

