Arborea, tributi sospesi e gettoni di presenza devoluti alla comunità?

Gent.mo sig. Sindaco,

in questi ultimi cinque anni le divisioni politiche e di “visione” della comunità hanno contraddistinto l’amministrazione di Arborea; sono stati anni nei quali, come è giusto che fosse, per dovere di mandato verso coloro i quali hanno espresso la preferenza di essere rappresentatati dagli scriventi, la dialettica politica è stata, da tutte e due le parti, dura, difficile e per certi versi logorante, ma coerente.

Oggi la nostra comunità, come l’Italia intera, sta affrontando una emergenza epidemiologica senza precedenti per la stragrande maggioranza di noi. Nelle criticità, tuttavia, l’impegno di ciascuno esula dagli indirizzi politici o amministrativi. Consapevoli della delicata situazione che sta affrontando la nostra comunità, Le manifestiamo piena disponibilità nel fronteggiare l’emergenza, ci rendiamo disponibili al confronto, anche a distanza con mezzi idonei, perché da noi per primi deve cominciare la sensibilizzazione della comunità.

Questo è il momento di dimostrare con i fatti cosa vogliamo restituire, fattivamente, alla nostra Arborea, che tanto ci ha dato negli anni. È il momento di sostenere le associazioni di volontariato, gli anziani che non possono muoversi da casa, la Parrocchia che costantemente supporta le nostre coscienze e non solo, e soprattutto coloro i quali si trovano impossibilitati al lavoro.

Possiamo e dobbiamo sospendere i termini di pagamento dei tributi comunali. Possiamo e dobbiamo procedere alla sanificazione di strade e luoghi pubblici come già avvenuto in altre realtà vicine alla nostra. Possiamo e dobbiamo istituire un conto/corrente dove ricevere donazioni per il futuro della nostra comunità; ci impegnamo formalmente a devolvere i nostri gettoni di presenza per tutto il 2020, invitandovi a fare altrettanto nonché ad alimentarlo con donazioni personali nostre e di coloro i quali da giorni ci manifestano la loro disponibilità in tal senso.

Non perdiamo questa opportunità, l’attuale situazione non conosce bandiere o rancori, non conosce simpatie o antipatie, non bada a nomi e cognomi. Noi siamo pronti a lavorare insieme per la nostra comunità, sicuri che la nostra volontà sarà anche la Sua.

i consiglieri comunali Giovanni Marras, Marco Pinna, Antonio Montisci, Giuseppe Sanna

Sabato, 21 marzo 2020

