Emergenza coronavirus: due raccolte fondi per l’ospedale di Oristano

Due raccolte di fondi per l’ospedale San Martino di Oristano sono state lanciate da un’associazione locale e da un libero cittadino, entrambe attraverso la piattaforma gofundme.com.

Promotore della prima iniziativa, denominata “Corona-Virus Oristano“, è l’Istituto Studi Sociali ed Economici della Sardegna, che scrive: “È ormai noto a tutti che la situazione sanitaria in Italia risulta gravemente compromessa dalla diffusione su tutto il territorio del virus noto come Covid-19. Questo non fa altro che rendere ancora più critica la situazione nelle strutture ospedaliere che già nella normalità a stento riescono a somministrare le cure ai pazienti che vi sono ricoverati”.

“Con questa raccolta fondi è intendimento di questa associazione dare un contributo al fine di dotare la struttura ospedaliera del San Martino di Oristano di materiali e strumentazione che ai diversi reparti, a iniziare dalla rianimazione, sono ritenuti necessari ed indispensabili per favorire l’assistenza necessaria ai malati che hanno necessità”.

La seconda iniziativa, denominata “Un respiro per il San Martino Oristano” nasce dall’idea di un cittadino, Cristian Deriu. “Credo sia giusto raccogliere fondi a nome di tutti i cittadini”, spiega Deriu. “All’ospedale, ai medici e a tutto il personale impegnato in questo momento deve arrivare il messaggio di solidarietà a nome di Oristano e di tutte le persone che vorranno prenderne parte con una donazione”.

“Dal San Martino mi hanno inviato un elenco di attrezzature che servono per far fronte all’emergenza Covid-19”, continua Deriu. “Altre città italiane attraverso la piattaforma GoFoundMe hanno raccolto cifre importanti, perché non impegnarci anche noi per il nostro ospedale”?

Sabato, 21 marzo 2020

