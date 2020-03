Poste: ordine alfabetico ritiro pensioni

(ANSA) - CAGLIARI, 20 MAR - In ordine alfabetico a prelevare la pensione per evitare l'assalto agli uffici postali. È una delle strategie adottate da Poste Italiane per evitare occasioni di contagio da Covid19. Ma si cerca di evitare in tutti i modi che ci siano troppe persone agli sportelli. Le pensioni del mese di aprile saranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat.

Per chi non può evitare di ritirare la pensione in contanti ecco la turnazione. I cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo, dalla C alla D venerdì 27 marzo, dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo, dalla L alla O lunedì 30 marzo, dalla P alla R martedì 31 marzo, dalla S alla Z mercoledì 1 aprile.

Nell'attuale emergenza sanitaria - spiega Poste Italiane - le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l'obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti. Prima raccomandazione: entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, indossando possibilmente dispositivi di protezione personale. Altri accorgimenti: entrare in ufficio solo all'uscita dei clienti precedenti e tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all'esterno degli uffici sia nelle sale aperte al pubblico. (ANSA).