Anche in tempo di Quarantena e isolamento, oggi è pur sempre venerdì di quaresima. Il sacerdote di Ghilarza padre Paolo Contini non rinuncia alla una grande via Crucis che svolgerà questa sera, dalle 20, per le vie della cittadina, adeguandola, naturalmente, alle restrizioni del periodo.

Quella di padre Contini sarà una via Crucis solitaria.

“Sarà solo”, scrive ai fedeli, “nessuno dovrà uscire dalla propria casa, siete invitati ad affacciarsi dalle vostre finestre, unendovi alla preghiera con me”.

“Porterò il Crocifisso in prossimità di tante case”, conclude padre Paolo Contini, “e con il canto, con l’ascolto della Parola e con la preghiera condivideremo un momento tanto caro alla nostra parrocchia”.

Queste le vie che il sacerdote toccherà durante la solitaria via Crucis: Via Piero Sanna, Via amm. Soggiu, Via fratelli Deidda, Via 16 marzo, Via avv. Piero Soggiu, (angolo via G.B. Melis e angolo via Cavallera), Via Berlinguer (angolo via M.T. Sechi), Via mons. Zucca (angolo via Rinascimento), Via Gorizia (angolo via Schintu), Via mons. Deriu, Via sas cortgheddas, Via Lombardia (angolo via Veneto), Via Valle d’Aosta, Via Umbria (angolo via Molise), Via Lucania (angolo via Abruzzi), Via delle querce (angolo via dei mirti), 16- Via degli ulivi, Via Einaudi (angolo via Segni e angolo via de Gasperi), Via Aldo Moro (angolo via Gandhi), Via Messina (angolo via Oristano), Via Nuoro, Via Sassari, Via Cagliari (angolo via Nessi), Via Santa Lucia (fronte chiesa), Via San Giorgio (angolo via Matteotti), Via Cottolengo (angolo via Roma), Corso Umberto (angolo via Garibaldi), Via Amsicora, Corso Umberto (lato ospedale), Via padre Soggiu (p.zza mons. Corrias) e Via Regina Margherita.

Venerdì, 20 marzo 2020

La via Crucis si fa: padre Paolo percorrerà da solo le vie di Ghilarza