Brotzu, in quarantena l’operatore di Radiologia positivo: “Ora ai medici serve anche il sostegno psicologico”. L’operatore sanitario della radiologia positivo è in quarantena, tampone agli altri e sanificazione del reparto. Attilio Carta, segretario della Uil, fa così il punto della situazione nel più grande ospedale sardo, che in questi giorni èp stato messo in dura prova dall’allarme Coronavirus: “In Urologia dopo la sanificazione di tutto il reparto, stanno ripartendo con con pochi pazienti e una attività minima. Parte del personale è a casa in riposo fiduciario necessario per smaltire la tensione dei giorni in cui sono rimasti chiusi in reparto. Nonostante siano negativi. Alcuni medici però stanno chiedendo di rientrare subito al lavoro . Il panico, che è inevitabile, va comunque gestito con un continuo sostegno psicologico-professionale. Lo ribadiremo con forza”.

