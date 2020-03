Emergenza coronavirus: “Tutti dentro casa e l’esercito a controllare il territorio”

di Domenico Gallus

Presidente della Commissione sanità del Consiglio regionale

Il momento che stiamo vivendo è altamente drammatico. E’ giunto il momento di prendere atto della realtà e di assumere tutte le decisioni consequenziali per arginare l’inesorabile incedere del contagio da Coronavirus che sta toccando anche la nostra amata Regione.

Il Coronavirus si è impossessato delle nostre vite e ne ha modificato abitudini e consuetudini frutto della quotidianità. La vita pubblica è condizionata a tal punto che in gioco non c’è solo la salute dei cittadini, ma tutto il nostro sistema socioeconomico. In una parola il nostro futuro.

Il perdurare di questa situazione, oltre ai danni per la salute dei cittadini, per cui stiamo pagando un altissimo prezzo in termini di mortalità, determinerà incalcolabili danni economici. I quali, se non prevenuti in tempo utile, possono essere forieri di nuovi drammi e ulteriori perdite di vite umane.

Nonostante tutto, ahimè, dobbiamo prendere atto che ancora molte, troppe, persone si dimostrano incuranti all’obbligo e agli inviti di rimanere nel proprio domicilio. Trasgredendo in tal modo l’unico mezzo oggi sicuro per evitare il propagarsi del contagio e debellare il virus.

E’ chiaro che il virus non bussa alle nostre porte per entrare dentro casa, Ci arriva se, incoscientemente e imprudentemente, non evitiamo tutte le uscite inutili non dipendenti da motivi di reale necessità.

Il triste e commovente corteo di camion dell’esercito che nel Nord Italia trasportano i poveri resti di tantissime persone che non ce l’hanno fatta, deve suonare come un severo monito. Non si scherza quando è in ballo la salute pubblica.

Anche in Sardegna la crescita, quasi esponenziale, del virus sta creando i prodromi di una emergenza sanitaria che il nostro sistema regionale non si può permettere.

Per questo motivo è necessario e imprescindibile che venga al più presto dato un severo gito di vite alle ordinanze sulle misure di contenimento del contagio; allargando il divieto alla circolazione di persone che non siano espressamente autorizzate o giustificate da comprovate ineludibili esigenze.

Si tratta di stringere i denti e sopportare oggi, per un ristretto periodo di tempo, misure certo invasive delle libertà individuali, ma che quanto prima le adottiamo, tanto prima usciamo dall’incubo.

Questo si può fare sia con l’inasprimento delle ammende oggi previste e sia, soprattutto, aumentando il presidio fisico delle nostre strade.

E’ chiaro che le forze dell’ordine, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Corpo Forestale, Barracelli cui va il nostro plauso e un ringraziamento dal profondo del cuore, insieme a tutto l’eccezionale corpo sanitario regionale, per il loro eroico impegno, non sono sufficienti a presidiare in modo capillare il territorio. Non dimentichiamo che nel contempo rispondono al già gravoso compito di assicurare i loro servizi di istituto .

Data la straordinarietà dell’angoscioso contingente che stiamo attraversando, io credo sia necessario l’apporto del nostro esercito per un controllo capillare e omogeneo in tutto il territorio della Sardegna al fine di assicurare la massima aderenza di tutti i cittadini alle misure di contenimento in atto.

Agli eventuali perplessi, rassicuro che non si tratta di militarizzare la Sardegna. Ricordo, infatti, che l’Esercito italiano è stato impiegato in tutte le occasioni che richiedevano attività di soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi e per coadiuvare la forze di polizia nell’attività di presidio e controllo del territorio contro la grande criminalità. In tutte queste circostanze si è sempre rivelato determinante per il buon esito delle operazioni.

Elevare le misure di contenimento per la diffusione del virus, significa anche uscire prima dalle strettoie dolorose della diffusione del contagio e riprendere la nostra vita normale per riavviare tutte le attività economiche oggi in fase di ingravescente difficoltà. E quindi: riprenderci in mano il nostro futuro.

Questo è il messaggio che oggi deve passare!

Come Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale, mi farò interprete e richiederò in tutte le sedi deputate, oltre al rafforzamento straordinario e tempestivo, con personale di nuova assunzione, strumenti e mezzi indispensabili per la profilassi di tutti i presidi dei Pronto Soccorso e gli Ospedali, l’immediato utilizzo della gloriosa Brigata Sassari, amata da tutti i sardi, a presidio del nostro territorio con le Forze di Polizia per sconfiggere, oltre alla propagazione del virus, la contagiosa incoscienza di molti cittadini che ancora oggi, purtroppo, mette a repentaglio la salute di tutti.

