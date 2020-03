Lavori sull’acquedotto del Temo, possibili cali di pressione dell’acqua

La perdita è monitorata costantemente ed è risultata in aumento: per questo motivo i tecnici del Gestore hanno deciso di intervenire subito con una riparazione che anticipa il completamento del relining. I lavori sono stati programmati con l’obiettivo di ridurre eventuali disservizi.

Per martedì prossimo, 24 marzo, i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di riparazione sull’acquedotto Temo al servizio di Bosa, Bosa Marina e Porto Alabe. I lavori riguardano un tratto per il quale devono essere completati i lavori di risanamento della vecchia condotta realizzati ormai al 75 per cento tramite la tecnica del relining che consente di rivestire all’interno le vecchie tubature utilizzando un materiale resistente che funge da guaina.

Fonte: Link Oristano

