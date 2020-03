Coronavirus: inchiesta Sassari, verifica sui protocolli

Si concentra sulla verifica del rispetto dei protocolli di prevenzione del contagio da Covid-19 l'inchiesta aperta dalla Procura di Sassari dopo i numerosi casi di positività registrati in ambito ospedaliero. Soprattutto alla luce di quel che è successo in Cardiologia, dove si è registrato il picco di contagi, il sostituto procuratore Paolo Piras, supportato dai carabinieri del Nas, sta acquisendo tutto il materiale utile per capire se tutte le procedure siano state rispettate. Al momento nessuno è iscritto sul registro degli indagati, né è stata formulata una precisa ipotesi di reato.

È in una fase di verifica preliminare anche l'attività avviata dalla Procura di Tempio dopo il caso del paziente positivo e di un operatore contagiato nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Paolo Dettori. La polizia giudiziaria, su mandato del procuratore Gregorio Capasso, continua ad acquisire informazioni, legate soprattutto alle modalità di ingresso e di trattamento del paziente in ospedale.

In entrambe le procure le bocche restano comunque cucite e l'attività investigativa è coperta dal massimo riserbo. "Siamo consapevoli che tutti gli operatori sanitari in Sardegna e a livello nazionale debbano essere considerati come degli eroi in prima linea, a loro va tutta la nostra gratitudine e il nostro rispetto", si limita a commentare Capasso dal suo ufficio di Tempio, per spiegare che quella in atto non è una caccia alle streghe, ma una doverosa verifica del rispetto di protocolli utili per limitare il diffondersi della pandemia.