Banco Sardegna:sportelli su appuntamento

(ANSA) - CAGLIARI, 20 MAR - Il Banco di Sardegna, per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, ha definito nuove modalità di accesso alle filiali. Le filiali saranno aperte solo al mattino e sarà possibile accedere esclusivamente su appuntamento. "Si tratta di una misura fondamentale - fa sapere l'Istituto - necessaria e doverosa per tutelare la salute dei nostri clienti e dei nostri dipendenti, nel rispetto delle indicazioni del decreto governativo sul Coronavirus". I clienti, che sono già stati informati con mail e sms, potranno telefonare direttamente alla propria filiale di riferimento e prenotare l'appuntamento, sia per le operazioni di cassa sia per i servizi di consulenza. Inoltre il sito bancosardegna.it sarà costantemente aggiornato con i riferimenti delle filiali aperte e degli orari". La Banca rinnova inoltre l'invito a "utilizzare i servizi online, internet e mobile banking, e telefonico contattando il Servizio Clienti. E' inoltre possibile effettuare operazioni bancarie, non solo di prelievo contante, presso gli ATM evoluti", conclude l'istituto. (ANSA).

Fonte: Ansa

