Questa foto la dedico a tutte le persone che mi hanno detto tante volte che ero una stupida a fare 118, che non avevo capito nulla della vita perché se nessuno mi paga sto solo perdendo tempo!

Tante volte la stessa domanda “ma chi te lo fa fare?”

Sapete chi me lo fa fare?

Me lo fa fare il bambino che abbracciandomi dice “grazie per aver aiutato il mio papà”

Me lo fa fare la donna che guardandomi dritta negli occhi mi dice “portami via da qua”

Me lo fa fare la nonnina che mi sorride e dice “siete davvero degli angeli”

ME LO FA FARE QUELLA VITA SALVATA GRAZIE AL NOSTRO TEMPESTIVO INTERVENTO.. che anche quando non ce la facciamo , sappiamo di aver fatto tutto il possibile!

Non sempre vinciamo noi ma quando vinciamo siamo davvero dei GRANDI !

Credete che noi non abbiamo paura adesso? Adesso ce la facciamo sotto come voi, anzi di più! Perché siamo noi che veniamo ad aiutarvi, nonostante la paura, nonostante TUTTO !!

E ora invece questo sorriso lo dedico a tutti i soccorritori come me , a tutti quelli che hanno una famiglia da proteggere ma che decidono comunque di rischiare in questo momento per aiutare chi più ha bisogno, adesso più che mai!

Ragazzi siamo dei grandi, siamo delle rocce e niente ci ferma #forzasoccorritori

#nonsimollamai #noicisiamo

P.S: Grazie di cuore a tutti i medici, infermieri, oss e tutto il personale ospedaliero.

Grazie alle forze dell’ordine.

Grazie all protezione civile

Grazie ai vigili del fuoco.

Grazie ai militari.

Grazie a tutti coloro che nonostante la paura sono qua per tutti noi , a quelli che non mollano e a quelli che si fanno davvero il mazzo in questa situazione

Lettera e Foto. Di: Silvia Manunza (post Fb pubblico nel gruppo Soccorritori Sardegna)

L'articolo Silvia, volontaria di Sestu del 118: “Sì, abbiamo paura anche noi: ma veniamo lo stesso per salvare tante vite” proviene da Casteddu On line.