Emergenza coronavirus: potenziati spazzamento delle strade e ritiro a domicilio degli ingombranti

Nuove disposizioni dell’Assessorato comunale all’Ambiente di Oristano Nelle more dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, il servizio di igiene urbana, in queste settimane caratterizzate dall’emergenza sanitaria Coronavirus, sta subendo diverse modifiche. “Abbiamo provveduto a una riorganizzazione dei servizi imposta dalle nuove necessità della città – spiega l’Assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri -. Per far fronte alla chiusura dell’Ecocentro abbiamo raddoppiato il sevizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti che adesso è assicurato da due squadre che girano quotidianamente in città e nelle frazioni. Stiamo potenziando anche il servizio di spazzamento impiegando le cinque macchine a disposizione del gestore, utilizzando dunque anche quella che era riservata ai servizi estivi. In questo modo possiamo aumentare i servizi e intervenire nelle aree normalmente meno servite della città, delle frazioni e delle periferie”.

“Queste azioni sono la diretta conseguenza delle misure adottate per far fronte alla diffusione del Coronavirus – precisa l’Assessore Licheri -. La chiusura di tante esercizi commerciali, unita alla regola fondamentale dello stare tutti a casa, ha fatto mutare il quadro delle esigenze e quello dei servizi da offrire. Naturalmente, come per altri settori dei servizi pubblici condizionati dall’emergere di nuovi bisogni, la città è costantemente monitorato e in caso di necessità il servizio di igiene urbana potrà essere rimodulato a seconda delle esigenze che dovessero manifestarsi”. Intanto l’Assessorato comunale alla Cultura e Pubblica Istruzione, in coordinamento con l’Assessorato all’Ambiente, ha disposto la sanificazione di tutti gli edifici scolastici (asili, scuole materne, scuole elementare e medie). È prevista anche la sanificazione del Palazzo di Giustizia che sarà effettuata nella giornata di domani. Venerdì, 20 marzo 2020 L'articolo Emergenza coronavirus: potenziati spazzamento delle strade e ritiro a domicilio degli ingombranti sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano