Coronavirus: esposto M5s su mascherine in ospedale Nuoro

"Nulla si è mosso per giorni - spiega - né sono state date comunicazioni tempestive, chiare e formali al personale riguardo alle disposizioni urgenti e ai protocolli da adottare. Gli operatori sono stati letteralmente abbandonati e non si è corso ai ripari neanche quando ci sono stati 16 contagi nel giro di poche ore".

"Mi segnalano - scrive nell'esposto - che accada che sin dall'inizio della pandemia in corso (23 febbraio 2020), presso il suddetto presidio, non vi sia alcun rifornimento di dispositivi di protezione individuale (DPI) come mascherine modello FFP2 e FFP3, tute, occhiali e guanti, utili a tutelare e mettere in sicurezza la salute del personale sanitario in servizio: le scorte rimaste sono oramai incorso di esaurimento".

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.