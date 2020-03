Filiali delle Poste aperte per le pensioni, “ma rispettate le precauzioni”

Un appello agli utenti e all’azienda dalle segreterie regionali di sette organizzazioni sindacali



Poste Italiane, da giovedì 26 marzo, riaprirà le filiali chiuse in questi giorni, per permettere il servizio essenziale del pagamento delle pensioni. Per evitare assembramenti, molto rischiosi in questo periodo di emergenza, le segreterie regionali dei sindacati Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uilpost, Failp, Cisal, Confsalcom, Ugl e Comb, invitano i cittadini che devono ritirare la pensione a tenere un corretto comportamento.

“Facciamo un appello a tutti quei pensionati che, non avendo una carta per prelevare dagli sportelli automatici, si recheranno negli uffici postali”, scrivono i segretari Bruno Brandano, Antonello Zedda, Sandro Perra, Mario Abis, Alberto Garau e Angelo Medde in un documento. “Andate a ritirare la pensione rispettando rigorosamente il calendario che verrà predisposto; non ammassatevi davanti gli uffici dalle 5 del mattino; effettuate solo le operazioni strettamente necessarie oltre al ritiro della pensione”.

“A tutti quelli che hanno una carta consigliamo di effettuare i prelievi e i pagamenti esclusivamente dagli sportelli automatici o dall’app, se necessario, visto che si deve uscire solo per poche necessità e farmacie e negozi hanno la possibilità del pagamento con la carta”, proseguono i segretari. “A tutta la popolazione che in questi giorni resta a casa chiediamo di evitare di fare acquisti online se non strettamente necessari: capiamo che può esserci un’offerta imperdibile, ma l’oggetto che ordini deve essere consegnato da qualcuno, che non può rimanere a casa!”

“Sarebbe utile che chi vende online permettesse una consegna posticipata rispetto all’acquisto, in modo che si limiti la circolazione di consegne non indispensabili”, aggiungono dalle segreterie.

“Un ulteriore appello anche ai sindaci, dopo quello fatto dalle segreterie nazionali”, proseguono i sindacati dei lavoratori postali, “che diano un segnale forte ai loro cittadini per far rispettare le regole e le restrizioni imposte dal governo, con continui annunci nei loro siti web e canali social”.

“Infine un appello all’azienda che permetta ai lavoratori, che con molta coscienza e spirito di abnegazione in questi giorni stanno garantendo il servizio, di poter lavorare con tutti gli strumenti previsti nei protocolli e nei decreti governativi, perché senza non si possono garantire! Prima la salute e poi il conto economico”, conclude la nota sindacale.

Venerdì, 20 marzo 2020

L'articolo Filiali delle Poste aperte per le pensioni, “ma rispettate le precauzioni” sembra essere il primo su LinkOristano.it.