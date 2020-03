Dentista dona guanti e mascherine alla Municipale, Truzzu: “Gesto di alto senso civico”

Donati all’amministrazione comunale alcuni presidi sanitari

Il sindaco Paolo Truzzu ha ringraziato un cittadino che ha voluto donare all’amministrazione comunale alcuni presidi sanitari attualmente introvabili.

Si tratta del medico dentista Simone Cirillo che ha donato 50 mascherine chirurgiche e 2000 guanti monouso.

“Tale materiale – ha sottolineato il sindaco nella sua lettera di ringraziamento – è risultato particolarmente utili per proseguire l’opera di vigilanza e di controllo del Corpo di Polizia Municipale. A nome dell’amministrazione intendo ringraziarla personalmente per il suo bel gesto che, soprattutto in questo terribile frangente, denota il suo alto senso civico”.

