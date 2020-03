Anche a Bosa il Comune ha deciso per la sanificazione delle strade

Tutti i cittadini, a titolo precauzionale, sono invitati a chiudere gli infissi esterni, a non lasciare gli indumenti stesi all’aperto e a tenere in casa gli animali domestici. Le macchine operatrici di Econord utilizzeranno una soluzione a base di ipoclorito (0,1 %), così da bagnare il fondo stradale e igienizzarlo, seguendo le indicazioni del Ministero.

La pulizia inizierà questa sera, dalle 23, in tutte le piazze di Bosa città. Domani, sabato 21 marzo, sempre dalle 23, coinvolgerà via Riviera del corallo (rotonda bar Muà), Viale Giovanni XXIII, corso Vittorio Emanuele II sino a piazza Santa Giusta; da via Parpaglia – Repubblica, tutte le vie ricomprese tra via Azuni e Lungo Temo.

Lunedì 23 marzo, dalle 23, sarà effettuata nel rione Santa Caterina e nelle vie Nazionale, Segapane, le Conce, Sant’Antonio, San Pietro.

Martedì 24 marzo, dalle 23, interesserà tutte le vie ricomprese da via Azuni in direzione nord (Su Campu, Caria, via Marconi, via Gioberti, via Ciusa, via Ginnasio ecc.).

Mercoledì 25 marzo, dalle 23, zone Tirassegno, Su Seggiu, Ape Maia.

Giovedì 26 marzo, sempre dalle 23 toccherà le zone Terridi, Sa Molina, Sas Covas.

Venerdì 27 marzo, dale 23, sarà interessata tutta la borgata di Bosa Marina.

Infine, sabato 28 marzo sarà sanificato tutto il centro storico di Bosa, sempre a partire dalle 23.

Venerdì, 20 marzo 2020

