Pressing per impiego Brigata Sassari

(ANSA) - CAGLIARI, 20 MAR - Con l'incremento dei contagi in Sardegna - si è superata quota 200 - il capogruppo FdI in Commissione Difesa della Camera, Salvatore Deidda, sollecita l'intervento della Brigata Sassari per "garantire eccellenti risultati in termini di tutela e controllo dell'ordine pubblico". Primo firmatario di un'interrogazione presentata insieme ai colleghi del gruppo, Deidda ritiene che "in Sardegna, nonostante il grande sforzo delle altre forze dell'ordine, del Corpo forestale e di Forestas, sarebbe opportuno che il ministro della Difesa chiamasse in causa le nostre Forze Armate, in primis la Brigata Sassari, non solo a supporto dei nostri uomini e donne delle forze dell'ordine ma per realizzare postazioni di triage e supportare in campo sociosanitario". "Aeronautica, Esercito e Marina - sottolinea il parlamentare - stanno già dando un loro contributo ma ritengo che la Brigata Sassari che con tutte le loro specialità possano ora dare un valore aggiunto per sconfiggere il virus".