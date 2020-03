Air Italy: bando per la vendita

(ANSA) - OLBIA, 20 MAR - Alisarda e Qatar Airways vendono Air Italy. I due soci, attraverso i liquidatori nominati il mese scorso, hanno pubblicato sul sito della compagnia un "Invito a manifestare interesse per l'acquisizione dei complessi aziendali facenti capo ad Air Italy S.p.A. in Liquidazione". L'avviso è stato pubblicato ieri sul Financial Times e sul New York Times e ripreso dai quotidiani sardi. Si vende in lotti. Due, per l'esattezza: uno per il ramo Aviation e uno per le Manutenzioni.

Chi fosse interessato potrà acquisirle entrambe. La deadline per farsi avanti è il 25 marzo. Poi una due diligence che durerà 10 giorni a partire dall'ammissione alla data-room virtuale predisposta dalla compagnia. Nel frattempo si fa strada un possibile stop all'iter in corso per il licenziamento collettivo di 1.453 dipendenti con il decreto Cura Italia. Il provvedimento congela i licenziamenti avviati dopo il 23 febbraio e in questo contesto dovrebbe rientrare anche il vettore sardo-qatariota.