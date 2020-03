Cinquemila mascherine donate al Terralbese da due famiglie cinesi

“A nome delle nostre comunità”, hanno commentato i sindaci, “un calorosissimo ringraziamento alle famiglie Wang e Chi per un gesto che riscalda il cuore e soddisfa una esigenza, colmando la carenza di mascherine, un prodotto il cui utilizzo attualmente è essenziale per contribuire a limitare il contagio. Grazie di cuore”.

“Questa donazione, importantissima ed essenziale in questo delicato momento, vista la carenza di dispositivi di protezione individuale”, continua Pili, “consentirà alle forze dell’ordine, alle associazioni di volontariato ed agli operatori pubblici che si stanno adoperando per la tutela ed a sostegno della collettività, di proseguire in sicurezza il loro lavoro”.

“L’iniziativa delle famiglie Wang e Chi, svolta in silenzio e in punta di piedi”, ha commentato il sindaco di Terralba e presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese, “dimostra la generosità e vicinanza già mostrate dal popolo cinese nelle regioni del nord Italia, dove il problema è ancora più drammatico”.

Per un quarto, i dispositivi di protezione individuale per combattere il coronavirus saranno donati alla Questura di Oristano, gli altri (circa 3800) saranno divisi fra i cinque comuni dell’Unione del Terralbese.

Fonte: Link Oristano

