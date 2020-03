Corrono per le strade di Sant’Antioco nonostante il divieto: “Tre runner denunciati”

Sorpresi a fare jogging per le vie di Sant’Antioco, incuranti dei divieti legati all’emergenza Coronavirus. Tre quarantenni sono stati beccati dalla Guardia di finanza e dalla polizia Municipale e sono stati denunciati. A dare la notizia, contattato da Casteddu Online, è il sindaco Ignazio Locci, che oggi ha anche divulgato un video messaggio per chiedere a tutti i concittadini, ancora una volta, di restare a casa: “i tre sono stati trovati dagli agenti in strade diverse del paese, alcuni erano anche camuffati a dovere, nel senso che indossavano una tuta di quelle tipiche di chi fa jogging”. Locci spiega che, in determinati casi, ci sarebbe addirittura gente che “fa finta” di dover fare corsa solo per giustificare l’uscita da casa. “I controlli proseguiranno, ovviamente, anche nei prossimi giorni”, aggiunge il primo cittadino.

Fonte: Casteddu On Line

