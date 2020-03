Dalla Lilt un nuovo ecografo per il Pronto soccorso di Oristano

Strumento prezioso per gestire gli esami durante l’emergenza coronavirus Da questa mattina il Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano ha un’arma in più per fronteggiare l’emergenza coronavirus: un ecografo messo a disposizione dalla sezione oristanese della Lilt (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori). L’apparecchio, un moderno ecografo portatile dotato di due sonde per lo studio internistico e dei tessuti superficiali, con carrello portaecografo e stampante, permetterà l’esecuzione degli esami ecografici nei locali dedicati del Pronto soccorso per tutto il tempo necessario al superamento dell’epidemia.

“La Lilt è pronta a venire incontro agli operatori sanitari coinvolti nella gestione dei pazienti Covid-19”, osserva Eralda Licheri, presidente Lilt. “In un momento come questo, in cui le nostre visite sono sospese per cause di forza maggiore, ci è sembrato necessario dare una mano e mettere i nostri mezzi diagnostici, acquistati con il contributo della popolazione, al servizio della struttura ospedaliera, in prima linea nel gestire questa emergenza. Vogliamo, in questo modo, restituire ai cittadini quello che i cittadini ci hanno donato”. Dalla Assl di Oristano arriva un sentito ringraziamento all’associazione per questo prezioso gesto di generosità. Intanto si moltiplicano le iniziative di solidarietà da parte di associazioni, enti e privati cittadini che vogliono sostenere l’ospedale di Oristano. A questo proposito, la direzione dell’Area socio-sanitaria locale ricorda che chi volesse dare il proprio contributo è invitato a concordare preventivamente le iniziative con l’Assl stessa, per dare garanzie ai donatori sul miglior utilizzo dei fondi. Venerdì, 20 febbraio 2020 L'articolo Dalla Lilt un nuovo ecografo per il Pronto soccorso di Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano