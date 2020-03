Coronavirus, invitano tutti a stare a casa: arance e pane duro contro i volontari a Quartu

L’auto dei volontari passa per invitare i cittadini a stare in casa. E per tutta risposta viene bersagliata da un balcone, dal quale piovono arance e pane duro. E’ successo ieri a Quartu, intorno alle 18. “Si tratta solo di due persone ignoranti”, dichiara Cristian Gitani, dell’associazione Sos Quartu, “noi stiamo solo dando un servizio”. I volontari con Pf, Nos e Quartu soccorso in accordo col Comune si occupano di speakeraggio e delle consegne di cibo e farmaci alle persone in quarantena. “Ricordo che noi non possiamo intervenire”, chiarisce Gitani, “ma comunichiamo con le trombe poste sopra il mezzo. Al massimo comunichiamo le irregolarità alle Forze dell’ordine”.

Fonte: Casteddu On Line