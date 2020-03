L’emergenza coronavirus non ferma i ladri di sabbia a Is Arutas

Scoperti dagli addetti ai controlli all’aeroporto di Elmas: “In questo periodo non è concepibile”

L’emergenza coronavirus non ferma i ladri di sabbia. L’ennesimo furto avvenuto nella spiaggia del Sinis di Is Arutas è stato puntualmente documentato sulla pagina Facebook “Sardegna Rubata e Depredata”, gestita dagli addetti ai controlli di sicurezza dell’aeroporto di Elmas. Il ritrovamento risale ai giorni scorsi, quando i voli non erano stati ancora drasticamente ridotti: un passeggero in partenza è stato sorpreso con gli ambiti chicchi di quarzo nascosti in un sacchetto di plastica rosso. “In altri tempi un ritrovamento simile sarebbe stato normale e scontato”, hanno scritto sulla pagina social gli addetti ai controlli. “Oggi no! Non è concepibile…” “Stiamo vivendo un periodo storico, drammatico ed epocale, eppure, esiste sempre qualcuno che trova il tempo e il modo per distinguersi in maniera inqualificabile”. Venerdì, 20 marzo 2020 L'articolo L’emergenza coronavirus non ferma i ladri di sabbia a Is Arutas sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano