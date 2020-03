Cagliari, Sant’Efisio ai tempi del Coronavirus: orazione su WhatsApp e le incognite sul primo maggio

Niente Terzo Guardiano e orazione su whats app. E’ Sant’Efisio ai tempi del Coronavirus. E’ la saltata la nomina del Terzo Guardiano, il confratello incaricato di organizzare materialmente la sagra del primo maggio. La tradizione dell’antico sodalizio religioso stampacino prevede la processione, la messa e poi la votazione a scrutinio segreto. Ieri nulla di tutto questo è accaduto. “A causa dell’emergenza è saltato tutto e la nomina è stata rinviata a data da destinarsi”, spiega rassegnato Giancarlo Sanna, presidente dell’Arciconfraternita del Gonfalone, “abbiamo fatto un’orazione a distanza. Io ho dato il via alla preghiera su Whats App”. Ancora presto per parlare della sagra del primo maggio. “Non sappiamo nulla” conclude Sanna, “siamo in contatto con la Prefettura e con la Curia. Ma la situazione cambia di giorno in giorno o addirittura di ora in ora”. (foto Valli)

Fonte: Casteddu On Line