Coronavirus, confermato primo caso a Samassi: avviato il protocollo di gestione dell’emergenza

È stato confermato il primo caso di positività a Samassi. Lo ha comunicato il primo cittadino Enrico Pusceddu che ha immediatamente predisposto il protocollo di gestione dell’emergenza COVID-19, il quale prevede che nelle ore successive all’attivazione del COC si ricostruisca la catena dei contatti tenuti dal soggetto risultato positivo. Una volta individuati i soggetti, gli organi competenti disporranno la quarantena o l’isolamento fiduciario delle persone coinvolte. Le attività d’indagine e di censimento dei contatti avvengono a cura del personale addetto all’emergenza che contatterà telefonicamente i cittadini presumibilmente coinvolti nel contagio o in grado di poter fornire informazioni in merito. “Le prime ore d’attivazione del protocollo – spiega il sindaco – sono fondamentali per il buon esito delle attività. A tale proposito si invita tutta la popolazione non impegnata in lavori di pubblica utilità o fornitura di beni e servizi essenziali a restare ASSOLUTAMENTE a casa, per la propria sicurezza e per accedere con maggior rapidità alle informazioni che verranno diramate”. Nelle prossime ore verranno comunicati alla popolazione ulteriori aggiornamenti e, se necessario, emanate specifiche ordinanze per gli adempimenti del caso. Solidarietà da parte dei comuni limitrofi a Samassi. Il sindaco di Gonnosfanadiga Fausto Orrù con un messaggio abbraccia virtualmente ai samassesi. “Oggi ci dobbiamo sentire vicini alla comunità di Samassi dove nella notte si è verificato un caso di covid-19. Mi stringo in un caloroso abbraccio al suo sindaco Enrico Pusceddu noi ci siamo anche se possiamo fare ben poco”.

Fonte: Casteddu On Line