Coronavirus: in Sardegna oltre 16 mila aziende autorizzate all’apertura

Elaborazioni di Unioncamere e InfoCamere sui dati del Registro delle imprese

Sono 16.728 gli esercizi commerciali e dei servizi alla persona autorizzati in Sardegna a restare aperti in base al decreto del Governo anti-coronavirus. Lo rileva uno studio di Unioncamere e Infocamere sui dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio. Tra questi esercizi, 8.862 riguardano il commercio alimentare e impiegano 13.605 lavoratori. Le farmacie e i negozi di articoli sanitari e per l’igiene autorizzati sono, invece, 1.359 e impiegano 2.489 lavoratori. L’indagine di Unioncamere individua altre 6.507 attività commerciali di diverso tipo, che impiegano 6.647 lavoratori e che ugualmente possono continuare ad operare, nonostante l’emergenza coronavirus. L’indagine di Unioncamere mostra come sia assicurata una rete capillare di attività in grado di assicurare le esigenze primarie della popolazione. In tutta Italia il numero di aziende aperte è di mezzo milione, con l’impegno di 800mila dipendenti. Tra questi, più di 230mila riguardano il settore alimentare, che assicura una copertura capillare sull’intero territorio nazionale. Questi i dati di Unioncamere

Il maggior numero di punti vendita aperti per i prodotti alimentari si trova in Campania (quasi 33mila, con 37mila dipendenti). La Campania vanta anche la maggior rete a livello nazionale di piccoli esercizi commerciali al dettaglio (oltre 19mila), di minimarket (quasi 11mila) e di negozi di prodotti surgelati (633). Di “taglia” maggiore sono invece gli oltre 25mila esercizi alimentari della Lombardia, seconda per diffusione di punti vendita di questo settore, al cui interno lavorano oltre 82mila dipendenti. Non a caso questa regione vanta il maggior numero di ipermercati attivi nel paese (212, con 23mila dipendenti), ai quali si affiancano 2.100 supermercati, in cui lavorano 38mila persone. Non mancano però anche i negozi di vicinato: quasi 15mila quelli presenti sul territorio con 12mila dipendenti. Ampia la disponibilità di esercizi commerciali dedicati al cibo e alle bevande anche nel Lazio: oltre 24mila quelli presenti con 44mila dipendenti. Nella regione della Capitale, in cui un po’ tutte le tipologie di vendita alimentare sono rappresentate, si concentra il maggior numero di discount a livello nazionale: 363, con quasi 4mila dipendenti. La regione è anche al secondo posto per diffusione di ipermercati (90 con quasi 2mila lavoratori) e al terzo posto (dopo Campania e Sicilia) per presenza di supermercati (oltre 2.500 con più di 21mila lavoratori). A seguire per capillarità di punti vendita alimentari la Sicilia (quasi 21mila con oltre 32mila dipendenti e il primato nazionale per numero di supermercati) e la Puglia (oltre 18mila e 28mila lavoratori). Sfiorano quota 47mila e i 96mila dipendenti le farmacie, parafarmacie e i punti vendita dedicati agli articoli sanitari e per l’igiene ai quali i provvedimenti di contrasto al coronavirus chiedono di restare aperti al pubblico. I numeri più elevati si trovano in Lombardia, Campania, Lazio, Sicilia e Puglia. La Lombardia ha il numero maggiore di farmacie, la Campania quello delle parafarmacie e di punti vendita di articoli medicali e ortopedici, la Sicilia quelli di prodotti igienico-sanitari. Venerdì, 20 marzo 2020 L'articolo Coronavirus: in Sardegna oltre 16 mila aziende autorizzate all’apertura sembra essere il primo su LinkOristano.it.

