Coronavirus, l’iniziativa dei volontari a Sestu: mascherine gratis per commessi e poliziotti

Sestu: mascherine gratis ai poliziotti e commessi. L’iniziativa è della pro loco che attraverso i suoi soci e volontari sta realizzando mascherine in cotone (lavabili e riutilizzabili) destinate a quelle categorie di persone maggiormente esposte come forze di polizia, commesse e commessi delle attività commerciali come tabacchini, ecc. Le mascherine saranno distribuite a titolo gratuito. Gli interessati possono segnalare l’esigenza attraverso la pagina della Pro loco indicando quantità e il referente per la consegna. “Chi fosse interessato a realizzarle presso la propria abitazione”, dichiara la Pro loco, “disponiamo di modelli tessuti ed elastico. le mascherine dopo essere state lavate dovranno essere stirate a caldo con il ferro da stiro”.

Fonte: Casteddu On Line