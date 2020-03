In seguito al comunicato che ufficializza il primo caso di Covid-19 a Samassi, è stato convocato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per domani mattina alle 6:30. Entro le ore 7:30 saranno comunicate le modalità di gestione dell’emergenza e il protocollo da seguire per la popolazione e le attività produttive. “Non possono interrompersi i servizi essenziali – precisa il sindaco Enrico Pusceddu – In ogni caso tutta la popolazione non coinvolta in attività di pubblica utilità è tenuta ad osservare rigorosamente l’invito a restare a casa. Nelle prossime ore verranno rese note le prescrizioni da tenere nei giorni a seguire”.

L'articolo Caso di Coronavirus a Samassi, in campo anche la Protezione Civile: nuove regole in arrivo per i cittadini proviene da Casteddu On line.