Coronavirus, un caso confermato anche a Samassi: “Restate in casa”

È stato riscontrato un caso di positività al Coronavirus a Samassi. Il comunicato è giunto questa sera dal sindaco Enrico Pusceddu, che precisa: “In attesa degli accertamenti in corso, la popolazione è assolutamente tenuta a non uscire di casa per nessun motivo. Vi terremo aggiornati sull’evolversi degli eventi”.

Fonte: Casteddu On Line