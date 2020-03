Selargius, 60enne a spasso bloccato dagli agenti: “Sto andando a giocare al Superenalotto”

L’hanno notato mentre, non distante da via Roma, stava passeggiando in totale solitudine. Gli agenti di una delle pattuglie della polizia Municipale di Selargius hanno deciso di fermare quell’uomo, di circa sessant’anni, per chiedergli come mai si trovasse in giro. La sua risposta, ovviamente non rientrante nei pochissimi e urgenti casi previsti dal decreto Coronavirus del Governo, è stata la seguente: ” Sto andando a giocare al Superenalotto”. Gli agenti, dopo avergli chiesto se, secondo lui, fosse un’azione necessaria, si sono sentiti rispondere che “d’altronde i tabacchini sono aperti”. Subito dopo ha anche fornito un’altra motivazione, forse perché prevedeva di passare guai: “Devo andare in farmacia”. Alla fine, gli agenti l’hanno denunciato per violazione delle nuove norme sugli spostamenti diramate dal Governo

La notizia del controllo, delle risposte fornite dall’uomo agli agenti e della relativa denuncia sono state confermate al nostro giornale da fonti comunali di via Istria.

