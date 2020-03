Pula, a Villa San Pietro a fare la spesa in nove in un furgone: “Così facciamo un solo viaggio….”. Fermati dagli agenti della Polizia Locale, hanno dichiarato che erano di un altro paese. Il grido di allarme della sindaca Carla Medau intanto sulla situazione dei lavoratori Saras non era infondato, oggi due casi sospetti di lavoratori impiegati alla Sarlux. E hotel chiuso a Sarroch con 19 persone in quarantena. “Era ovvio e inevitabile che fossimo tutti in un calderone: mi stanno chiamando ora preoccupati da tanti paesi della zona- racconta la sindaca Medau- alla Saras non son sono state fatte le dovute permanenze domiciliari. Io con una ordinanza ho chiesto chiarezza, ma l’operaio è ovviamente l’anello debole che al contrario andrebbe difeso. Bisognava controllare meglio questi spostamenti”, commenta la sindaca che aveva lanciato due giorni fa l’allarme al Prefetto. (foto generica)

