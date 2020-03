Cagliari, la splendida notizia: una donna guarita dal Coronavirus al Santissima Trinità

Una donna è guarita dal Coronavirus a Cagliari al Santissima Trinità, si tratta del secondo caso in tutta l’Isola: due giorni fa era risultato infatti “negativizzato” un uomo a Olbia. L’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, contattato da Casteddu Online, esprime felicità: “Un’ottima notizia in una giornata difficile, speriamo di avere a breve altri casi di negatività ai tamponi effettuati su vari pazienti”.

Fonte: Casteddu On Line

